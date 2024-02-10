Моторошний удар "Шахедами" по Харкову: кількість жертв зросла, загинули діти

Росія напередодні ввечері "Шахедами" атакувала заправку в Немишлянському районі Харкова. На жаль, вулицею розтеклось паливо, яке призвело до пожежі у 15 житлових будинках.

Починаючи з ночі 10 лютого, кількість жертв та поранених зростає. Про оперативну ситуацію в місті інформує влада.

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Що відомо про кількість жертв та поранених у Харкові

На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи,

– повідомив Олег Синєгубов.

Глава Харківської ОВА заявив, що серед них троє дітей:

7, 4 років,

немовля орієнтовно 6 місяців.

Начальник Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко заявив, що мовиться про дані станом на 6:50 10 лютого.

"Трагедія родин, міста, держави. Роботи продовжуються!", – заявив Тимошко.

Що відомо про наслідки атаки росіян по Харкову