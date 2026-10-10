Росія вдосвіта атакувала Львів: деталі ворожого терору

Вранці 10 жовтня російський безпілотник зайшов у повітряний простір Львівської області. Під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожу ціль поблизу Львова.

Про це повідомляє очільник Львівської ОДА Максим Козицький.

Що відомо про атаку?

Зазначається, що російський безпілотник вранці зайшов у повітряний простір Львівської області. Під час повітряної тривоги українська протиповітряна оборона виявила та знищила повітряну ціль поблизу Львова.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Також не надходило повідомлень про руйнування.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, Росія вранці 10 жовтня атакує західні області України реактивними безпілотниками. Вибухи пролунали у Львові. Повітряні сили ЗСУ також попереджали про рух реактивних БпЛА в регіоні.

Крім Львівщини, ворожі безпілотники фіксують поблизу Луцька, Тернополя та Івано-Франківська. В останньому також лунають вибухи, а українська ППО відбиває повітряну атаку.

Наразі офіційної інформації про наслідки ударів, зокрема щодо руйнувань і постраждалих, немає. Повітряна тривога в регіонах триває, тож жителям необхідно залишатися в укриттях до офіційного відбою.