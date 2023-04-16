Масштабний обмін полоненими, ворог випустив 10 ракет по Миколаївщині: хронологія 417 дня війни

В Україні вже 417 днів триває повномасштабна російська агресія. Як і в останні місяці, найскладніша ситуація на Сході нашої держави. Попри Великдень, Росія продовжує терор українського населення.

Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – 24 Канал зібрав далі.

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Україна на Великдень провела великий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 130 наших людей.Унаслідок нічного обстрілу у Миколаївській області загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки. Відомо, що Росія обстріляла село Павлівка.У школах і садочках окупованого Енергодара росіяни оголосили про примусову евакуацію, яка триватиме до 20 квітня. Дітей планують вивозити в окупований Крим.Росія у Великодню ніч цинічно вдарили по тимчасово окупованому Донецьку. Росія обстріляла центр Донецьк, внаслідок чого постраждали Критий ринок, район "Донбас Арени", територія біля школи №22 ти дитячий садок на бульварі Шкільному.У Слов'янську на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалом можуть перебувати 4 осіб. Дві людини врятовані, тіла 6 підняті з-під завалів. Наразі відомо, що внаслідок масованого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.Вночі росіяни здійснили авіаудар по околиці смт Свеса Свеської громади на Сумщині. Внаслідок удару було пошкоджено приміщення комунальної установи, дві людини отримали тілесні ушкодження. Також ударом пошкоджені два адмінприміщення.Росіяни готуються до мобілізації на окупованих територіях. Так звані районні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів". У так званій "ЛНР" зібралися мобілізувати 18-річних. У ті громади, де військові комісаріати відсутні, для забезпечення планової роботи призовних комісій буде організовано доставку членів комісій.Росія без успіху наступали поблизу Білогорівки та Діброви. На ділянці фронту в Луганській області було знищено сучасний російський танк Т-90 "Прорив" та іншу техніку ворога.Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Глава держави зазначив, що це свято – символ перемоги: добра, правди, життя.

Дивіться відео привітання Зеленського з Великоднем

Українські військові вже ліквідували 182 070 окупантів. Тільки минулої доби наші воїни знищили 520 загарбників.Росіяни минулої доби обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп'янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без постраждалих.За 15 квітня росіяни поранили 4 жителів Донеччини. Також вдалося встановити інформацію щодо 2 загиблих і 3 поранених внаслідок ракетного удару по Слов'янську.Росіяни обстріляли населений пункт Горохівської громади на Миколаївщині. Також обстрілу із ЗРК С-300 зазнала Снігурівська громада. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.У місті Снігурівка в наслідок сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією без постраждалих.Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Тихо було у всіх містах та районах області.Німеччина та Південна Корея домовилися спільно працювати на підтримку України. Обидві сторони висловили занепокоєння з приводу погіршення гуманітарної та економічної ситуації в Україні.Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує позитивних новин про літаки F-16 на наступному "Рамштайні". 11 засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня.Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.У ніч Воскресіння Христового росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжі. У Комишувасі постраждала місцева церква. Руйнувань зазнали й будівлі поруч. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону.