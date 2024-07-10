В ISW проаналізували, для чого Росія вербувала громадян Індії на війну

Вербування громадян Індії на війну проти України не було помилкою, а є частиною обманної кампанії Кремля, щоб не оголошувати мобілізацію в Росії.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Для чого Росія вербувала громадян Індії на війну

Вербування громадян Індії є частиною кампанії Кремля з формування сил, яка почалася навесні 2022 року, як спосіб уникнути оголошення вкрай непопулярної мобілізації в Росії. Воно (вербування – 24 Канал) продовжилася і після оголошення Путіним часткової мобілізації у вересні 2022 року,

– ідеться в повідомленні.

Зокрема, Кремль доручив широкому колу вербувальників, включаючи російських урядовців, бізнесменів, ПВК та іноземних громадян, вербувати будь-яких доступних добровольців для того, аби ті воювали проти України, часто використовуючи обманні методи та стимули.

Так, в ISW спостерігали, як Росія відправляє громадян Непалу, Куби, Сербії, а також країн Центральної Азії та Африки на бойові операції в Україні під оманливими приводами, такими як пропозиції російського громадянства або величезні фінансові компенсації.

Аналітики також нагадали, що про зусилля щодо забезпечення дострокового звільнення 20 індійських громадян індійські чиновники оголосили в лютому 2024 року.

В американському інституті вивчення війни припускають, що під час приватної вечері з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в понеділок, 8 липня, російський диктатор Володимир Путін, можливо, пообіцяв повернути індійських добровольців, які воюють в Україні.