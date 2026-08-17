Майже 3 тисячі африканців воюють в Україні на боці Росії – сотні найманців уже загинули

Росія завербувала до складу своєї армії щонайменше 2 982 особи з 37 африканських країн. Також відомо про близько 486 загиблих.

Ці дані надали в МЗС України, відповідаючи на запит Суспільного.

Що відомо про африканців у російському війську?

Громадяни африканських країн, які воюють у складі російської армії, потрапляють у полон до СОУ. Нині на території України в статусі військовополонених перебуває 35 найманців з 17 країн Африки. Найбільшу кількість рекрутів фіксують з:

Кенії;

Єгипту;

Камеруну;

Гани;

Нігерії;

Уганди;

Алжиру;

Малі.

МЗС повідомляє, що російські спецслужби вербують громадян африканських країн за допомогою обману, маніпуляцій і примусу. Іноземцям можуть пропонувати цивільну роботу або навчання, обіцяти високу зарплату, російське громадянство чи інші соціальні та міграційні переваги.

Водночас у багатьох випадках їх змушують підписувати військові контракти російською мовою, погрожуючи депортацією або ув'язненням.

При цьому, Україна намагається протидіяти російському вербуванню громадян африканських країн. Українські дипломатичні представництва регулярно інформують місцеву владу про випадки залучення їхніх громадян до війни Росії проти України та проводять відповідні інформаційні кампанії.

Спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими МЗС також створило спеціальний сайт англійською, французькою та суахілі.

На ньому зібрані дані про схеми російського рекрутингу, свідчення постраждалих, аналітичні матеріали, поради для потенційних жертв і їхніх родичів, а також інформація про те, як повідомити про діяльність вербувальників.

20 липня влада Ботсвани заявила про збільшення випадків вербування своїх громадян для участі у війні Росії проти України.

Водночас у лютому організація Inpact, яка реалізує програму All Eyes On Wagner, повідомляла щонайменше про 316 африканців, які воювали на боці Росії.

За словами директорки Департаменту Африки та регіональних африканських організацій МЗС України Любові Абравітової, станом на травень 2026 року в російській армії перебували або перебувають щонайменше 2965 громадян із 36 африканських країн.

Нагадаємо, під час бойового завдання в одній із країн Африки загинув російський пілот Дмитро Сердінов, який також був адміністратором пропагандистського Z-каналу "Воєвода вєщаєт".