Чому Росія наймає на війну жителів Куби та Непалу: в ГУР пояснили логіку ворога

Росія вербує іноземців на війну в Україні, тому що це дешевше і вигідніше, ніж мобілізувати росіян. За таким же принципом наразі ворог залучає до ведення війни непальців та кубинців.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсова. Він підтвердив, що Росія наразі активно вербує жителів Сьєрра-Леоне, Куби і Непалу.

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За словами Юсова, це ті країни, де невеликий дохід громадян. Тому, коли Росія пропонує цим чоловікам легкий та швидкий заробіток, не пояснюючи куди їх направлять, ті погоджуються.

Більшість урядів держав, де діє мережа російських рекрутерів, публічно засуджують таку діяльність, навіть дипломатично виступають із заявами. Але в країнах з невеликим доходом ті 1,5 – 2 тисячі, які пропонує Кремль, разом з обіцянкою, що це буде не участь в бойових діях, а якась охорона, для частини людей може виглядати привабливо,

– розповів Юсов.

Що відомо про найманців з Непалу