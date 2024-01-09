Як в Маріуполі відбувається мілітаризація: Андрющенко розповів, що вигадали росіяни

В Маріупольських лікарнях окупанти почали розміщувати плакати, що закликають вступати до підрозділу "Каскад". У такий спосіб Росія намагається завербувати українців на окупованих територіях на війну проти своєї держави.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що у вербуванні українців окупантам допомагає їхня лояльна до новоприбулих росіян політика з працевлаштування в місті.

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Росія намагається вербувати маріупольців

Часто для ініціатив росіян на окупованих територіях важко знайти якісь притомні логічні обґрунтування. Втім, у випадку з рекламою в лікарнях варто звернути увагу на те, що здебільшого у маріупольські лікарні звертаються саме українці.

За повідомленнями ЗМІ, за півтора року окупації Росія переселила до Маріуполя десятки тисяч своїх громадян. Втім, за спостереженням Андрющенка, ці мігранти не дуже часто навідуються до лікарень, або ж їх лікують окремо.

"Загалом у громадських і різних муніципальних установах такої реклами купа. І насправді вона працює, тому що в Маріуполі залишається прошарок абсолютно маргіналізованого проросійського населення, десь 10 – 15%, які мають там стійкі проросійські погляди. З них десь половина – це чоловіки, і вони йдуть до (російської – 24 Канал) армії, ведучись на ці контракти, тому що там пропонують достатньо великі гроші", – зазначив радник міського голови.

Водночас, пропонуючи маріупольцям десятки тисяч рублів, окупанти, звичайно ж, не повідомляють місцевих про те, що на них чекає. А потім виявляється, що замість очікуваної роботи в тилу цих людей відправляють під Авдіївку, Мар'їнку або Вугледар, звідки вони досить часто не повертаються.

Таких історій повно, і такі люди з Маріуполя вже навіть опинялися в українському полоні. Їх не так багато, але воно (російське вербування – 24 Канал) так працює. В такий спосіб (окупанти – 24 Канал) зачистили Маріуполь від маргіналізованої ультрапроросійської молоді. Це було ще з часів "Вагнера": вони туди пішли, і вже у значній кількості повернулися додому в пакетах,

– розповів Андрющенко.

Певні успіхи російського вербування у Маріуполі можна також пояснити тим, що в самому місті Росія штучно тримає високий рівень зарплат, через що сюди приїжджає працювати чимало людей з Росії. Саме їм надають пріоритет у працевлаштуванні, а роботи корінним маріупольцям не залишається. Відповідно, ця ситуація також штовхає громадян України до вступу в підрозділи окупантів.

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