Єменці воюватимуть проти України: розвідка розкрила, скільки найманців планує залучити Кремль

Російське військове керівництво налагодило організовану схему постачання найманців із Близького Сходу. Цього разу лави окупаційної армії поповнять десятки завербованих громадян Ємену.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, Москва вже готується кинути на фронт щонайменше 27 єменців.

Як Росія шукає "гарматне м'ясо"?

До оформлення цих людей безпосередньо причетні офіційні російські структури. Це вкотре доводить, що залучення іноземців має не поодинокий, а системний характер.

Системне вербування громадян інших держав безпосередньо пов'язане з величезними втратами окупантів на полі бою. Як вже повідомлялося на нашому сайті, держава-агресор вже залучила понад 28 тисяч іноземців.

Ми працюємо над тим, щоб це зупинити, передаючи інформацію відповідним службам безпеки та розвідки,

– зазначив генерал-лейтенант.

Щомісячні втрати ворога суттєво перевищують темпи внутрішньої мобілізації, тому Кремль змушений шукати людський ресурс за кордоном.

Окрім вихідців з арабських та африканських країн, Москва активно використовує військових з Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пхеньян відправив до Росії до 50 тисяч своїх солдатів. Іноземні контингенти проходять підготовку та здобувають реальний бойовий досвід безпосередньо в умовах сучасної війни.

Водночас всередині самої Росії наростає демографічна криза та паніка через можливу нову хвилю призову. Громадяни країни-агресора масово готуються до втечі за кордон, побоюючись відправки на фронт.