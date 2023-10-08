Путін не хоче жити за правилами: в яких країнах Росія шукатиме найманців для війни

Цього тижня головний російський військовий злочинець спробував запевнити своїх громадян, що Росія не потребує найманців для війни з Україною. Однак ці слова повністю розходяться із дійсністю.

Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сидящая", російська опозиціонерка Ольга Романова. Зокрема, західні ЗМІ повідомляють про збільшення кількості завербованих громадян Сербії у російському війську.

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Чому іноземці все ж потрібні Путіну

Сербські найманці – далеко не перша спроба залучити на свій бік іноземні сили. Раніше аналогічна історія трапилась із кубинськими найманцями, яких, схоже, Росія завербувала обманом.

Як свідчать незалежні розслідування, Росія вербувала кубинців задля нібито "будівництва в тилу". Однак натомість агресор вдягнув їх у військову форму та, ймовірно, відправив на фронт. Водночас Куба з аарештувала причетних до вербування її громадян. Їм загрожують якнайсуворіші покарання.

Також, за словами Романової, відомо про сотні африканців, яких завербувала Росія в Африці, поблизу пунктів розташування колишньої ПВК "Вагнер". І такі випадки є значно більш промовистими за заперечення Путіна.

"Звичайно, найманство як таке заборонене міжнародним законодавством. Однак проблема полягає саме в тому, що Путін не хоче жити за правилами, а бажає переписувати правила "під себе" – зауважила російська активістка.

Ольга Романова про найманців у армії Росії: дивіться відео

Де ще Росія вербуватиме найманців

Знаючи настрої серед радикальних сербів, цілком можна було припустити, що серед них знайдуться охочі воювати на боці Росії. Тим паче, що десятки громадян цієї країни вже воювали в складі так званих армій псевдореспублік на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Водночас вербування кубинських найманців можна вважати певною несподіванкою. Потенційно до переліку цих країн може також додатися й КНДР.

"Також Путін облизується на Африку. Перші свідчення про вербування африканців до російської армії з'явилися значно раніше за теперішні викриття. Імовірно, цей процес ще не завершився", – припустила Романова.

Що відомо про найманців Росії