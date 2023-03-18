Виправдання агресії Росії: як окупанти готують українських дітей до війни

Росіяни активно проводять "просвітницьку" діяльність для дітей, які живуть на тимчасово окупованій території України. Вони пропагують ідеологію, яка викривляє історію та справжній хід подій.

Про це 24 Каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. За його словами, у такий спосіб окупанти хочуть підготувати покоління, яке буде готове до нового воєнного спротиву.

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Переписана історія

Павло Лисянський пояснив, що наразі фахівцям вдалося вивчити ідеологічне "виховання" дітей на тимчасово окупованих територіях України. Мовиться про розкриття алгоритму окупантів.

Клуб "Вагнерятко", є Клуб Амазонки, Військово-патріотичний клуб "Воїн", Юнармія і купа інших клубів – це тільки один з етапів ідеологічного "виховання" дітей,

– наголосив він.

На його думку, у першу чергу українським дітям насаджують викривлені історичні факти та політичні процеси сьогодення.

"Наразі дитину на тимчасово окупованій території заставляють вивчати, наприклад, введення в новітню історію Росії, уроки громадянськості Донбасу, історичну правду – це як неформальний урок", – розказав він.

Лисянський додав, що росіяни навіть розробили презентацію, яка з української позиції сприйняття звучить як "Виправдання військової агресії РФ проти України". Росіяни ж подають інформацію як обґрунтування своїх дій на українській землі.

Звеличення окупантів та великі плани на майбутнє

Співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки повідомив, що своєрідне переписування історії – це лише перший етап роботи, націленої на вербування дітей України. Наступна сходинка – це прославлення російських бойовиків.

"Вони героїзують, їх роблять їм монументи, пам'ятники, до цих пам'ятників підводять дітей, одягають їх у військову форму і кажуть: "Дивіться, він захищав наші цінності та загинув. Ти так теж повинен робити!" – пояснив він.

За його словами, у такий спосіб росіяни "вкладають зброю на ідеологічному підґрунті". Заклик долучитися в різні клуби – це вже фінальний етап ідеологічного "виховання".

Лисянський зауважив, що не закінчивши ще цю військову агресію, окупанти готують нове покоління до нової військової агресії.

Вони готують дітей для того, щоб вони реалізовували їхні хворі імперські амбіції в головах хворих диктаторів,

– переконаний він.

На його думку, у росіян нічого з цього не вийде, бо війну з Україною навіть у такий спосіб їм не вдасться виграти.

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