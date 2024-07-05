Жінок значно побільшало: де росіяни вишукують "добровольців" на фронт

Оператори ударних дронів 47 ОМБр ЗСУ зафіксували випадки, коли участь в штурмових операціях з боку російської армії беруть жінки. Росія активно вербує ув'язнених жінок, аби ті воювали проти України.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що наразі в Росії ще невичерпні ресурси серед ув'язнених, тому їх активно вербують для участі в російсько-українській війні, зокрема й жінок.

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Ув'язнених жінок беруть на фронт у великій кількості

Ольга Романова розповіла, що тепер в Росії дозволяється забирати людей на війну з їхньої згоди одразу як на них одягнуть кайданки, через це немає змоги простежити, скільки таких підозрюваних поїхало воювати в Україну.

"Нам написали з в'язниці "Хрести", це Ленінградська область, що там 50% підозрюваних і підсудних, тобто це люди, які ще не засуджені, записалися на війну. А це 2 тисячі людей, ми їх ніяк не виявимо, бо їх немає в судовій базі. Існує також і жіночий фактор, ув'язнені жінки йшли на війну й хотіли це робити. З травня їх беруть у великій кількості", – озвучила Романова.

Помилування в'язнів за участь у війні скасували

Зі слів голови благодійного фонду "Русь сидящая", в Росії змінились умови контракту для ув'язнених, які воюють в Україні. Тепер їм скасували помилування, є умовне звільнення і воно триває до кінця війни.

"В'язень не може покинути фронт, якщо не отримає тяжке поранення, йому не виповниться понад 60 років, або в разі нагородження його орденом по типу зірки героя Росії. Звичайно, що такі нагороди ув'язненим вручати не будуть. Ніхто з них не повернеться звідти, жінки теж", – впевнена Романова.

Окрім ув'язнених жінок, за словами Романової, з великим задоволенням йдуть на війну й жінки-військовослужбовці, курсантки, поліцейські, адже за це їм платить немалі гроші. Романова зауважила, що ресурс, який дійсно в Росії вже вичерпний повністю – це мігранти.

Всіх, які були, відправили на фронт, а більше й немає їх. А от вже далі – тільки мобілізація,

– підсумувала голова благодійного фонду "Русь сидящая".