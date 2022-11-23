У Росії, схоже, вичерпався запас іранських дронів: чого чекати далі

Британська розвідка припускає, що Росія організувала атаки іранськими дронами, щоб компенсувати нестачу ракет. Однак і запас безпілотників, схоже, дійшов до кінця.

Так, з вересня держава-агресорка запустила сотні безпілотників іранського виробництва проти України. Були атаки лише дронами, а також в поєднанні з ракетними обстрілами.

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Окупанти використовували цю зброю проти тактичних військових цілей та українських енергетичних об'єктів.

Росія вичерпала запас дронів

Окупанти закупили й використовували безпілотники, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет. Однак в британській розвідці переконані, що цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених дронів знешкодили.

Про атаки дронами-камікадзе не повідомляли з 17 листопада. Відтак у Міноборони Британії зазначають, ймовірно, Росія майже вичерпала свій поточний запас. Втім, припускають, агресор може шукати поповнення запасів. Швидше за все Росія закуповуватиме безпілотники за кордоном, ніж виготовлятиме нові крилаті ракети всередині країни.

Москва домовилась з Тегераном про виробництво дронів

У ЗМІ з'явилась інформація, що Москва на початку листопада таємно досягла угоди з Тегераном про виробництва сотень безпілотників. Їх мають створювати на території Росії.

Також повідомили, що в Севастополі окупанти почали підготовку нових операторів іранських дронів. Готують близько 30 військових, процес триватиме 3 тижні.

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