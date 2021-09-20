Росія видає бажане за дійсне, – МЗС про заяви щодо "міжнародних спостерігачів" у Криму

У Росії заявили, що в окупований Крим для участі у виборах у Держдуму нібито приїжджали "міжнародні спостерігачі". У Міністерстві закордонних справ України відповіли, що приїзд агентів російського впливу на півострів – їхня приватна ініціатива.

В українському закордонному відомстві відреагували на заяви Москви про буцімто "міжнародних спостерігачів", яких вони залучили до виборчого процесу в окупованому Криму.

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Коментар МЗС на заяви Росії

У міністерстві наголосили, що Москва видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами" на виборах в Криму.

Адже іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Ба більше, за інформацією МЗС, партнери України застерігали своїх політиків від відвідування Криму.

Жодних підстав у відомства ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію щодо Криму немає.

Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу. Вони нікого не представляють, окрім себе,

– пояснили там.

МЗС підсумувало, що ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес.

Заяви Кремля про "міжнародних спостерігачів" у Криму

Раніше у російські ЗМІ повідомили, що у Крим як "міжнародні спостерігачі" на виборах до Держдуми Росії прибули кілька відомих європейських політиків: