Росія відчуватиме наслідки, – Боррель на засіданні Європарламенту

Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель виступив на засіданні європарламенту. Дипломат наголосив, що за своє вторгнення до України Росія відчує серйозні наслідки.

Жозеп Боррель наголосив на томиу, що вторгнення Кремля без наслідків не залишать. Зокрема уже половина резервів Центрального банку Росії заморожена. Про це Боррель заявив під час засідання європарламенту, повідомляє 24 канал

Зверніть увагу Європа тільки зараз народжується, – Боррель

Вони почнуть відчувати наслідки у вигляді інфляції й подешевіння їхньої валюти. Ми маємо потенціали, ми вже мобілізували їх і продовуємо це робити,

– заявив Боррель.

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