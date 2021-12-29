Росія відкинула пропозицію про засідання ТКГ через зірване перемир'я

Росія відкинула пропозицію про засідання ТКГ, яке ініціювала українська сторона. Його пропонували провести у середу, 29 грудня.

Виконувач обов'язків першого заступника голови української делегації у ТКГ Андрій Костін заявив, що країна-окупантка відкинула пропозицію. Наступне чергове засідання заплановане на 26 січня 2022 року.

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Пропозицію української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу з проведення позачергового засідання 29 грудня було відкинуто,

– наголосив Костін.

Він зауважив, що українська сторона – віддана необхідності дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Їх у ТКГ узгодили ще влітку 2020 року.

Україна докладатиме усіх зусиль до деескалації ситуації на лінії розмежування.

Росія назвала зустріч "недоцільною"

Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що країна-окупантка назвала пропоновану зустріч "недоцільною".

Тим часом українська сторона ініціювала засідання через те, що російські бойовики на Донбасі регулярно порушують режим тиші.

За словами Гармаша, "відразу видно, кому що потрібно".

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Допис Українська делегація для участі у ТКГ:

Пропозицію Української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу з проведення позачергового засідання 29 грудня було відкинуто, повідомив в.о. першого заступника голови делегації Андрій Костін.

Він додав, що в Українській делегації в ТКГ, як і раніше, віддані необхідності дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених у ТКГ у липні 2020 року, і докладатимуть усіх необхідних зусиль до деескалації ситуації на лінії розмежування.

22 грудня учасники ТКГ підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутих у липні 2020 року.

Увечері 23 грудня у штабі Операції об'єднаних сил України повідомили, що російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

28 грудня стало відомо, що Українська делегація у ТКГ ініціює проведення 29 грудня позачергового засідання групи через порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Наступне чергове засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року.