Росія в односторонньому порядку перенесла зустріч з США щодо контролю за ядерною зброєю. Однак, чому саме держава-агресорка відклала перемовини, її представники не розповіли.

У Держдепі США повідомили, що переговори між країнами мали тривати в Єгипті з 29 листопада до 6 грудня. Однак, Росія перенесла зустріч "в односторонньому порядку".

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Росія перенесла зустріч у межах Договору СНО

Офіційні особи двох країн мали обговорити виконання нового Договору про скорочення стратегічних озброєнь (також відомий як СНО). Зокрема, планували скликати засідання Двосторонньої консультативної комісії.

Російська сторона поінформувала Сполучені Штати, що Росія в односторонньому порядку перенесла зустріч і заявила, що запропонує нові дати,

– сказав речник Держдепу.

Цікаво, що жодних пояснень Росія не надала. Тож держава-агресорка просто уникає перемовин щодо контролю над ядерною зброєю.

Також речник зазначив, що Вашингтон готовий перенести засідання Двосторонньої консультативної комісії СНО на якомога раніше. У США наголосили, що відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності.