Росія відкликає десантників з Сирії, щоб відправити в Україну, але ті проти

У повітрянодесантних військах Росії викликають підрозділи із Сирії, аби відправити їх на війну в Україну. Однак не всі військовослужбовці підтримують такий наказ, тому пишуть рапорти на звільнення.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що так командування 106 парашутно-десантної дивізії (військова частина №55599, Тула) хоче реабілітуватися після провального наступу в Україні, під час якого ліквідували не менше ніж 5 їхніх рот.

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Чому їх викликають

"У травні 2022 року запланували повернути всіх військовослужбовців 106 парашутно-десантної дивізії із Сирії, щоб зі "свіжими силами" проявити себе в "спеціальній військовій операції", – повідомив Цимбалюк.

Військові проти

Утім, журналіст наголосив, що військовослужбовці цієї дивізії не підтримують такі дії командирів. Вони вже пишуть рапорти на звільнення, які відправлять на підпис одразу після прибуття до Росії.

За інформацією Цимбалюка, рапорти на звільнення вже встигли написати 20 осіб. Крім того, ще близько половини військовослужбовців 106 парашутно-десантної дивізії в Сирії також планують це зробити.

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