Росія відкрито погрожує суднам, які прямуватимуть до портів України

У Кремлі взялись відверто погрожувати суднам, які прямуватимуть до Чорноморських портів України.

Відповідну заяву зробило міноборони країни-агресора 19 липня.

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З 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві терористів додали, що країни, під прапорами яких йтимуть судна, будуть вважатися залученими до війни.

"Низка морських районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства. Відповідні інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям видано в установленому порядку", – зазначило російське міноборони.

Що цьому передувало

У ніч з 18 на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та БпЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині – багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині – об'єкти рекреаційної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

Російська атака вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. На її відновлення знадобиться не менш як рік.

Попередньо аналітики прогнозували, що Росія, вийшовши із зернової угоди, обстрілюватиме порти, інфраструктуру і можливо кораблі.

Однак, Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків.

Важливо! Внаслідок останніх російських обстрілів в порту Чорноморська було знищено 60 тис. тонн зерна, яке мали вивезти за умовами "зернової ініціативи".