Росія відмовилася відвести війська від кордонів України

Москва не збирається обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії. Сергій Лавров цинічно заявив, що вимоги повернути військових в казарми не розглядатимуть.

Міністр закордонних справ Росії Лавров назвав вимоги Вашингтона неприйнятними. Зокрема, політик прокоментував слова заступниці держсекретаря США Венді Шерман.

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Вже звучить не тільки про те, щоб відвести військові частини від кордону з Україною, як вони виражаються, а про те, щоб ці війська пішли в казарму, Шерман саме так і казала,

– заявив Лавров.

Кулеба пропонує Росії продовжити діалог

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив: засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило підтримку України.

Політик запевнив, що Україна продовжить активну роботу з партнерами. Її метою буде втілення комплексного пакета стримування Росії від нової хвилі війни в Європі.

"Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ", – заявив Кулеба.

Глава МЗС також зауважив: партнери поділяють позицію України – непорушність принципів ОБСЄ, які зафіксовані у Гельсінському завершальному акті.

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