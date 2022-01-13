Росія відмовилася відвести війська від кордонів України
Джерело:РБК
Москва не збирається обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії. Сергій Лавров цинічно заявив, що вимоги повернути військових в казарми не розглядатимуть.
Міністр закордонних справ Росії Лавров назвав вимоги Вашингтона неприйнятними. Зокрема, політик прокоментував слова заступниці держсекретаря США Венді Шерман.
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Вже звучить не тільки про те, щоб відвести військові частини від кордону з Україною, як вони виражаються, а про те, щоб ці війська пішли в казарму, Шерман саме так і казала,
– заявив Лавров.
Кулеба пропонує Росії продовжити діалог
Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив: засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило підтримку України.
Політик запевнив, що Україна продовжить активну роботу з партнерами. Її метою буде втілення комплексного пакета стримування Росії від нової хвилі війни в Європі.
"Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ", – заявив Кулеба.
Глава МЗС також зауважив: партнери поділяють позицію України – непорушність принципів ОБСЄ, які зафіксовані у Гельсінському завершальному акті.
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