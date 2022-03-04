Росія відмовляється від будь-яких інших країн, – Подоляк про переговори у Білорусі

Михайло Подоляк пояснив, чому переговори України з Росією відбуваються на території Білорусі. Він зауважив, що російська сторона відмовляється від будь-яких інших країн-посередників.

Українська сторона ж розглядала варіанти Туреччини, Угорщини та Польщі, повідомляє 24 канал. Відповідну заяву радник голови Офісу Президента Подоляк зробив під час пресконференції у Львівській ОВА 4 березня.

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У Білорусі, тому що російська сторона відмовляється від будь-яких інших країн-посередників. Можливо, пізніше буде інша країна,

– заявив Подоляк.

Він також наголосив, що Білорусь використовують як плацдарм для атаки на українські міста.

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