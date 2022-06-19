Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва"

Минуло понад два місяці, відколи російський крейсер "Москва" здійснив "отрицательное всплытие" на дно Чорного моря разом з частиною екіпажу. Росія досі намагається приховати втрати і не визнає загибелі 27 окупантів, які перебували на борту судна.

Зазначається, що серед цих 27 членів екіпажу 19 загиблих проходили саме строкову службу у лавах збройних сил Росії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 19 червня.

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Росія не визнає загибелі 27 членів екіпажу "Москви"

Як повідомили у ГУР МО, російські чиновники та спецслужби продовжують примушувати сім'ї моряків приховувати інформацію про їхніх загиблих родичів на крейсері "Москва".

До тепер 27 членів екіпажу, з яких 19 строковиків, у Росії вважаються зниклими безвісти. Офіційно поховали у Севастополі лише мічмана знищеного російського військового корабля Івана Вахрушева.

Командир затонулого крейсера, капітан першого рангу Антон Купрін, який порушив статут та одним з перших покинув судно, пояснює свій вчинок буцімто намаганням врятувати саме строковиків. Такий наказ він начебто отримав після того, як на "Москві" сталися вибухи.

Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ Росії та командуванні чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення,

– підкреслили в українській розвідці.

Рідню загиблих натомість спрямовують до групи психологів, медиків та юристів, що була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти російських строковиків-окупантів.

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До слова, дізнавшись про намір родичів оприлюднити інформацію про загиблих у засобах масової інформації, у їхні домівки та на місця працевлаштування приходять співробітники ФСБ. З ними проводять так звану "роз'яснювальну роботу", погрожуючи кримінальною відповідальністю за буцімто "розголошення державної таємниці". При цьому, додали у ГУР МО, соціальна напруга серед родичів росіян, які загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати.

Нагадаємо, що перші повідомлення про пожежу на крейсері "Москва", який, між іншим, атакував острів Зміїний на початку повномасштабного вторгнення, з'явилися 13 квітня. Згодом стало відомо, що корабель уразили дві українські ракети "Нептун", унаслідок чого він пішов на дно. У Росії лише згодом визнали, що судно затонуло, разом з тим досі намагаються приховати причини і втрати особового складу.

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