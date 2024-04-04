У Держдепі кажуть, що армія Росії майже відновилася після втрат: це суперечить заявам союзників

Представник Державного департаменту США заявив, що Росія відновила свою армію після величезних втрат під час вторгнення на територію нашої держави. Водночас союзники у Європі вважають інакше.

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат, намагаючись захопити хоча б клаптик української землі. Однак, вочевидь, у Держдепі США вважають дещо інакше.

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Російська армія "майже повністю відновлена"

За словами представника Державного департаменту США, Росія відновила свою армію після величезних втрат під час вторгнення в Україну.

Протягом останніх кількох місяців ми оцінили, що Росія майже повністю відновила військову структуру

– сказав заступник держсекретаря Курт Кемпбелл.

Однак його оцінка, здається, суперечить оцінці Пентагону та союзників Сполучених Штатів у Європі.

Втрати окупантів досі величезні

У Вісбадені українська делегація зустрілася з військовим керівництвом ключових країн-партнерів 18 березня. Тоді міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що росіяни мають певні успіхи – досягли їх величезними втратами особового складу.

За його словами, Росія зазнала понад 315 тисяч втрат особового складу під час війни. Водночас через скорочення американської допомоги, що призвело до нестачі боєприпасів на передовій в Україні, російські війська просунулися.

Зокрема, ще на початку 2024 року голова комітету національної безпеки Литви Лаурінас Кашчюнас повідомив, що Кремлю знадобиться від п’яти до семи років, щоб відновити свої сили для ведення повномасштабної війни.

Москва перевела економіку на воєнні рейки

DefenceNews запевняє, що Москва різко збільшила витрати на оборону з 2022 року. Йдеться про близько 6% національного ВВП у своєму бюджеті на 2024 рік. Таке зростання свідчить про збільшення зусиль Кремля у переведенні економіки та оборонної промисловості на воєнні рейки.

Повідомляється, що здебільшого такий успіх Москви походить від підтримки Китаю, а також Північної Кореї та Ірану. Держдеп США та інший високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності сказали, що Китай допоміг своєму партнеру (Росії – 24 Канал) пережити економічні та військові невдачі за останні два роки.

Ми дійсно бачили, як Китай почала допомагати відновлювати оборонно-промислову базу Росії, по суті заповнюючи торгівлю з європейськими партнерами», яка припинилася після вторгнення Росії,

– сказав посадовець.

Байден стурбований китайською допомогою Кремлю

Президент США Джо Байден 2 квітня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Американський і китайський очільники обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, Байден висловив занепокоєння стосовно допомоги від Китаю для Росії.

Зазначається, що успіх Москви додав тиску на уряд у Києві, який цього тижня знизив вік призову з 27 до 25 років на тлі втрат на передовій. Україна все ще сподівається на гігантське вливання американської допомоги, яке все ще затримується в Конгресі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон наразі відмовлявся виносити на голосування цей додатковий документ про національну безпеку, хоча нещодавно він дав зрозуміти, що таке може відбутися за певних умов.

Зазначається, що без цього ЗСУ й надалі потребуватимуть нормування боєприпасів та протиповітряної оборони на передовій та по країні. Однак, на думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів Сі К'ю Браунп, це не означає, що лінія фронту на межі краху.