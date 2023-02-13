Кремль частково відновив інформаційний вплив у світі: в ISW пояснили, чого хоче досягти Росія

За словами аналітиків, російська пропаганда знову починає нарощувати свій вплив у світі та ефективніше промивати людям мізки в різних країнах. Власне, у Кремля є чимало цілей, які вони ставлять перед собою, проводячи такі інформаційні операції.

Україні не варто розслабитися та завчасно радіти успіхам, адже Росія частково відновила здатність проводити успішні інформаційні кампанії. В Інституті з вивчення війни заакцентували, що стосуються вони підтримки як і стратегічних, так і короткотривалих цілей.

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Росія десятиліттями впливала на Захід

Як зазначили експерти, останні два десятки років перед повномасштабним вторгненням кремлівська пропаганда вміло маніпулювала поняттями та презентувала все з такою оптикою, яка вигідна насамперед Москві. Один з наочних прикладів цього є, скажімо, той факт, що у Мінському переговорному процесі Росія була не учасницею конфлікту, а всього "посередником".

За кілька місяців до лютого 2022 року Заходу вдалось перехопити ініціативу в цьому питання. Тому й не сталося блискавичного захоплення України – в перші тижні від початку вторгнення стало зрозуміло, що Кремль програє інформаційну війну. Однак ситуація потрохи змінюється не на нашу користь.

Росія відновила здатність проводити окремі інформаційні кампанії на підтримку конкретних стратегічних цілей і адаптувати ці кампанії для "пом'якшення невдач" на полі бою та створення умов для майбутніх запланованих операцій,

– написали в ISW.

Водночас там розповіли, чого саме хоче Москва. Як не дивно, це припинення процесу надання Заходом нашій державі зброї та іншої допомоги. Звісно, що це навряд станеться, однак Кремль намагається уповільнити переговори щодо передачі нам озброєння.

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Пропаганда хоче також приховати невдачі на полі бою

В Інституті з вивчення війни, окрім того, констатували, що Росія проводить певні інформаційні кампанії, аби створити "умови" для операцій на фронті, а також "пом'якшення" невдоволення серед громадян від поразок "другої армії світу" на полі бою.

Росія формує інформаційний простір, готуючи до наступу, аби перешкодити Україні в утриманні бойової ініціативи чи підготовці до контрнаступу. Кремль також використовує інформаційні кампанії, щоб стримати Захід від контрнаступу ЗСУ,

– наголосили аналітики.

Важливо усвідомлювати, що путінські "журналісти" не тільки працюють на Захід, а й – на громадян своєї держави. Політичний експерт Валерій Клочок розповідав, як російська пропагандистська машина зомбує людей.

За його словами, вороже телебачення створило таку реальність, в яку повірили мільйони людей. Однак є все ж невелика кількість громадян, які розуміють, що відбувається насправді. Хоча користі від них, звісно, небагато.



Як не піддаватися на ІПСО Росії / Картинка 24 Каналу