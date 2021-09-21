Росія відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка, – ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав, що Москва відповідальна за вбивство колишнього працівника російських спецслужб Олександра Литвиненка. Його отруїли у 2006 році у Великій Британії.

Литвиненка вважають колишнім "російським шпигуном". Він отримав британське громадянство, але помер від отруєння полонієм.

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Росія відкидає свою причетність

Росія заперечує свою причетність до Литвиненка. Проте він незадовго до отруєння зустрічався з росіянами.

Детальніше про рішення суду

У рішенні суду констатували, що Росія не провела ефективного розслідування справи. Вона не забезпечила притягнення до відповідальності росіян Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, яких британські слідчі назвали виконавцями вбивства.

Суд постановив, що Росія має виплатити понад 100 тисяч євро компенсації дружині Литвиненка Марії Картер. Раніше її звали Марина Литвиненко.

Що відомо про вбивство Литвиненка

Литвиненко був колишнім офіцером ФСБ.

У 2006 році він помер від променевої хвороби. Її спричинило отруєння радіоактивною речовиною — полонієм-210.

За 3 тижні до смерті Литвиненко зустрічався зі своїми колишніми товаришами по службі Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном. Він випив чай, в який, ймовірно, підсипали отруту.

Доза полонію, яку "влив" у себе Литвиненко була у 5 разів потужнішою, ніж потрібно для вбивства.



Олександр Литвиненко / Фото LITVINENKO FAMILY