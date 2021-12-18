Росія відправила стратегічні бомбардувальники на білорусько-польський кордон

18 грудня 2021 , 19:12

Джерело:

телеграм Министерства обороны Республики Беларусь

У Міноборони Білорусі повідомили, що Росія відправила стратегічні бомбардувальники на білорусько-польський кордон. Відповідне відео оприлюднили у суботу, 18 грудня.

Пресслужба Міноборони Білорусі повідомила, що Росія та Білорусь розпочали спільне патрулювання кордону Союзної держави. Російську сторону представляють стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

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Патрулювання здійснюється у складі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 ВКС Росії у супроводі змішаної тактичної групи багатофункціональних винищувачів СУ-30СМ Білорусі та Росії,
– мовиться у повідомленні.

Російські  стратегічні бомбардувальники на кордоні: дивіться відео

Заява Борреля

  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 13 грудня повідомив, що міграційну кризу на кордоні Білорусі та ЄС вдалося врегулювати. Це результат дипломатичних зусиль Європи. 
  • За словами Борреля, самопроголошений президент Олександр Лукашенко не домігся свого, і тепер проблеми в нього. Біженців обманули порожніми обіцянками про те, що вони зможуть потрапити до Європи.
  • Боррель наголосив, що ситуація продемонструвала: якщо Європа діє разом, то може досягти бажаних результатів.
Зауважте! Водночас 14 грудня нелегальні мігранти здійснили чергову спробу нападу на польський патруль. Зокрема, кидали каміння та світили лазерами.

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Автор: Мар'яна Бекало