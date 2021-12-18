Росія відправила стратегічні бомбардувальники на білорусько-польський кордон
18 грудня 2021 , 19:12
У Міноборони Білорусі повідомили, що Росія відправила стратегічні бомбардувальники на білорусько-польський кордон. Відповідне відео оприлюднили у суботу, 18 грудня.
Пресслужба Міноборони Білорусі повідомила, що Росія та Білорусь розпочали спільне патрулювання кордону Союзної держави. Російську сторону представляють стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.
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Патрулювання здійснюється у складі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 ВКС Росії у супроводі змішаної тактичної групи багатофункціональних винищувачів СУ-30СМ Білорусі та Росії,
– мовиться у повідомленні.
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Заява Борреля
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 13 грудня повідомив, що міграційну кризу на кордоні Білорусі та ЄС вдалося врегулювати. Це результат дипломатичних зусиль Європи.
- За словами Борреля, самопроголошений президент Олександр Лукашенко не домігся свого, і тепер проблеми в нього. Біженців обманули порожніми обіцянками про те, що вони зможуть потрапити до Європи.
- Боррель наголосив, що ситуація продемонструвала: якщо Європа діє разом, то може досягти бажаних результатів.
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