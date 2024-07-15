Росія кидає на "м'ясні штурми" поранених солдатів на милицях, – The Telegraph

Агресор відправляє своїх поранених солдатів на "м'ясні штурми". Зокрема, кидає тих, хто на милицях.

Поранених бійців відправляють назад на лінію вогню. "Трьохсоті" окупанти записують відео зі скаргами й благають про допомогу.

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Росія відправляє поранених бійців на штурми

Окупанти часто надають своїм пораненим тільки мінімальну медичну допомогу та одразу же відправляють назад. Тактика ворога показує очевидну зневагу до своєї піхоти. Російські командири кидають тисячі бійців на передову.

Деяких окупантів взяли в полон, коли вони вийшли на поле бою на милицях. Інші поранені російські військовослужбовці записали відео, буквально благаючи командування про належне лікування, коли отримують наказ повернутися на поле бою.

Видання зазначило, що один з окупантів, який потрапив в український полон, керував бронемашиною з закривавленими ганчірками на пораненому оці.

"Трьохсоті" російські загарбники також зверталися до прокуратури й Путіна.

Навіщо їм посилати в бій поранених і виснажених? Це все одно, що відправляти людей на смерть! Командир каже, що завтра ми повинні піти знову штурмувати цю будівлю. Але як це зробити, якщо нам боляче, поранено і просто немає сил?

– скаржилися двоє поранених окупантів зі 1009-го полку

На оприлюднених кадрах ці загарбники притиснулися до дерева з видимими ранами на обличчях. Також поскаржилися, що єдина медична допомога, яку отримали від осколкових поранень, була в їхній власній аптечці, коли ховалися в лісі.

На ще одному відео – група поранених, деякі з них ходили на милицях. Ці російські військові також відчайдушно благали свого командира.

"Почуйте нас, будь ласка, почуйте нас, почуйте нас. Це наш останній шанс. У нас більше немає варіантів", – заявили поранені російські бійці.