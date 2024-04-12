"Вишкрібають звідусіль": Кремль відправляє на війну проти України війська Тихоокеанського флоту

Головне управління розвідки Міноборони України розповіло про поповнення російських військ. Російських загарбників підсилять військові з'єднання Тихоокеанського флоту Росії.

Війська країни-агресорки потребують поповнення через втрати окупантів в Україні. Вочевидь Росію нічого не вчать ті прочуханки, які вона отримує від Збройних Сил України.

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Списки "успішно демобілізованих" окупантів поповняться

За даними ГУР МО, Москва відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту Росії, а також 11-ї армії ВПС та ППО. Такі дії Кремль здійснює задля поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ під час війни в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів.

Українська розвідка також зазначає, що вищезгадані військові з'єднання країни-агресорки раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій російськими загарбниками проти нашої держави.

Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту Росії Віктора Лііни (російський воєначальник, – ред.), ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, мовиться про близько 2 тисячі російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв Росії.

Ще близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю, "латамуть діри" 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії.

Відомо, що останні з них вже протягом тривалого часу ведуть бойові дії проти України, а також мають некомплект через величезні втрати, які зазнають від Збройних Сил України.

Крім того, частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу Росії увійде до нової мотострілецької бригади країни-агресорки, яку станом на зараз формують у Воронежі.

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