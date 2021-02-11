Брязкання зброї: Росія розкритикувала появу кораблів США у Чорному морі

11 лютого 2021 , 08:35
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Представники посольства Росії у США закликали американських військових зупинити "брязкання зброї" у Чорному морі. Дипломати вважають, що Сполучені Штати шукають там для себе ворогів.

Джерело:

Посольство Росії у США

У повідомленні посольства зазначено, що для безпеки та миру в Чорному морі не потрібно втручання з боку іноземних сторін. Через це представники Росії звернулися до США з проханням займатися "своєю справою" в територіальних водах Америки.

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Російські дипломати переконані, що Сполучені Штати лише шукають приводи для збільшення власної присутності у Чорноморському регіоні.

Ми закликаємо американських військових припинити безрозсудне брязкання зброєю і займатися своєю справою в територіальних водах Сполучених Штатів,
– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! НАТО зміцнює військову присутність в районі Чорного моря. Це відповідь на посилення позицій Росії в Чорноморському регіоні. Детальніше про це – читайте тут.

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Що цьому передувало

  • Ракетний есмінець флоту США Donald Cook 23 січня 2021 року увійшов у Чорне море.
  • Згодом до нього приєднався Танкер USNS Laramie.
  • Есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня також увійшов у води Чорного моря.
  • У НАТО заявили, що Чорне море має стратегічне значення для них. Зокрема, Болгарія, Румунія і Туреччина є прибережними державами, а Грузія й Україна – близькими партнерами.