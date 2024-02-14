Росіяни завдяки діпфейку вигадали про "замах" Зеленського на Макрона: у ГУР фейк розбили вщент

Напередодні Еммануель Макрон переніс свій візит до України. У Росії встигли скористатися цим і вигадали фейк про буцімто план Зеленського здійснити "замах" на лідера Франції. У ГУР вщент розбили цей фейк.

Російська пропагандистська машина не зупиняється ані на мить. Так, вона видала черговий фейк. Про буцімто "замах" Зеленського на Макрона. Представник ГУР МО Андрій Юсов вщент зруйнував цю кремлівську маячню.

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Фейків від Росії буде більше

Андрій Юсов підкреслив, що Росія вкотре здійснила спецоперацію та інформаційну атаку, спрямовану проти України. Так у Кремлі намагаються втілити у життя свій так званий план "Майдан-3", мета якого – дискредитація нашої країни на міжнародній арені, а також дестабілізація ситуації всередині нашої держави.

Представник ГУР МО зазначив, що нині відбувається ціла низка важливих подій, які стосуються продовження допомоги Україні, а також посилення "антипутінської коаліції". І на фоні цього у Кремлі не гребують використанням брудних і фейкових історій.

Андрій Юсов зауважив, що подібні атаки триватимуть. Їх спрямовуватимуть також проти окремих чиновників й військово-політичного керівництва нашої країни.

Щодо цього конкретного вкиду про Макрона. Це повна брехня. Безсоромно за першоджерело береться західне медіа, а вже російські помийки, зокрема й державні канали, це підхоплюють,

– підкреслив він Юсов.

Росія вигадала фейк про "замах" Зеленського на Макрона

Отже, на сайті російської газети "Известия" з'явилася новина. У ній йшлося про буцімто спробу здійснити замах на Еммануеля Макрона.

Мовляв, його "готувався здійснити Зеленський, а операцію курував начальник ГУР Кирило Буданов". Причому байка набрала неймовірних обертів. Писали, що буцімто "замаху запобіг" Валерій Залужний через людей зі свого оточення.

Посилалися російські пропагандисти на ролик дуже поганої якості. На ньому можна побачити буцімто новинний сюжет каналу France 24, присвячений "замаху".

Втім, у Центрі протидії дезінформації зауважили, що відповідне відео має ознаки діпфейку. Також пишуть, що на офіційному сайті каналу France 24 відповідного сюжету немає.

Згодом телеканал сам спростував цю інформацію. У ньому наголосили, що не випускали подібного сюжету.

Цей сюжет ніколи не транслювався нами, і наші журналісти ніколи не виступали з такими твердженнями. Це відео було створено з використанням штучного інтелекту,

– заявили у пресслужбі телеканалу.

Нагадаймо, що напередодні стало відомо, що Еммануель Макрон переніс свій візит до України. Він мав перебувати у нашій державі впродовж 13 – 14 лютого, але не поїхав з міркувань безпеки.