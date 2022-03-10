Кремль вигадав новий фейк – нібито українські птахи заносять грип у Росію

Пропаганда Кремля вигадує дедалі моторошніші нісенітниці. Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про черговий фейк від Росії.

Отже: так зване міністерство оборони Росії (насправді це міністерство агресії та брехні) випустило брифінг аж на цілу годину. Але розповісти вирішило не про втрати росіян у війні в Україні.

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Вже рашка і птахів наших боїться

Нагадаємо, на Росії про свої втрати сказали аж один раз (тиждень тому), і то зі скрипом на зубах визнали якихось 500 двохсотих. Ні, визнавати Росія поки нічого не хоче.

Натомість продовжує продукувати маячню. Під час зазначеного брифінгу російські "оборонці" підійняли тему, не повірите, української орнітології. Їхній генералітет абсолютно серйозно обговорював сезонну міграцію диких птахів.

Птахів наших вони злякалися.

За їхніми словами, українські та американські біоінженери розробили біологічну зброю – кілька штамів пташиного грипу.

А далі заразили ними птахів у якомусь невідомому Херсонському заповіднику, та відправили тих у Росію.

Росіян грипом заражати.

От таким абсурдом військові Росії обґрунтовують існування американських біолабораторій в Україні.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко вже звернувся до ВООЗ із проханням виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні та неприпустимість пропаганди Росії та її безглуздих фейків.

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