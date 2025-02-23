За рік НАТО виробляє стільки ж боєприпасів, скільки Росія за три місяці, – глава Представництва

Росія має розвинутий військово-промисловий комплекс та виробляє боєприпаси так само як і НАТО. Голова Представництва Альянсу висловився про темпи виробництва.

Глава Представництва Альянсу в Україні Патрік Тернер прокоментував темпи виробництва боєприпасів в НАТО та в Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Новини.Live.

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Що відомо про це

За словами Тернера, НАТО повинен наростити виробництво власної зброї.

За рік НАТО виробляє стільки ж боєприпасів, скільки Росія за три місяці,

– сказав він.

Водночас розмови про можливий напад Росії на країну НАТО тривають вже доволі довго. Зараз Росія зайнята війною проти України, проте якщо наша держава не встоїть, то не виключено, що агресорка почне війну проти іншої країни.

Генсек НАТО Марк Рютте попередив Росію, що реакція Альянсу у випадку агресії проти країн-учасниць буде нищівною. За його словами, Владімір Путін про це знає, тому нехай не намагається.

Генеральний секретар НАТО заявив, що він серйозно ставиться до звітів. Рютте запевнив, що Альянс має хороші можливості для реагування.