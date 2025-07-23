Росія виготовляє зброю для вбивства українців за участю Австрії, – розслідування Dallas
- Російська компанія "ТРВ-Инжиниринг" співпрацює з австрійською Roithner Lasertechnik GmbH для отримання компонентів для ракет.
- Лазерні діоди австрійської компанії можуть використовуватися для удосконалення російських ракет для протидії українським F-16.
Окупанти готуються використати продукцію австрійської компанії для виробництва зброї. Ймовірно, йдеться про критично важливі компоненти для російських ракет, якими ворог хоче збивати українські F-16.
Приватна аналітично-розвідувальна компанія Dallas отримала документ, який підтверджує співпрацю російської компанії "ТРВ-Инжиниринг" та австрійської ROITHNER LASERTECHNIK GmbH, передає 24 Канал.
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У листі від 15 липня гендиректор "ТРВ-Инжиниринг" Міхаіл Колєсніков звертається до гендиректора "Азовский оптико-механический завод" Васілія Аксьонова.
Колєсніков повідомляє про результати випробування діодів австрійською компанією Roithner Lasertechnik GmbH, яка спеціалізується на виробництві оптичних приладів і фотографічного обладнання. Якщо тестування елементів завершиться успішно, її буде відправлено росіянам 28 липня.
Вказані у листі лазерні діоди, ймовірно, потрібні для удосконалення головок наведення російських ракет класу повітря-повітря. Відповідно, можна припустити, що така розробка необхідна для протидії українським літакам F-16.
Лист Колєснікова до Аксьонова / Фото Dallas
Довідка: "ТРВ-Инжиниринг" та "Азовский оптико-механический завод" входять в структуру корпорації "Тактическое ракетное вооружение" – основного виробника ракет в Росії. Основне завдання "ТРВ-Инжиниринг" – це пошук за кордоном та налагодження постачання в Росії в обхід санкцій критично-важливих компонентів для виробництва озброєння, зокрема ракет Х-101. "Азовский оптико-механический завод" відповідає за виготовлення оптичних, лазерних і електронних систем, а також компонентів у ракетному та протитанковому озброєнні.
З листа випливає, що:
- "ТРВ-Инжиниринг" тривалий час співпрацює з європейською компанією й отримує товари подвійного призначення в обхід санкцій;
- Roithner Lasertechnik GmbH добровільно підтримує контакти з російською "ТРВ-Инжиниринг" попри санкції ЄС.
- австрійська компанія виробляє продукцію, "ТРВ-Инжиниринг" замовляє, оплачує та імпортує її в Росію, а Азовський завод збирає готову продукцію.
Розслідувачі не виключають, що російська сторона вводить в оману Roithner Lasertechnik GmbH щодо кінцевого застосування австрійської продукції.
Нагадаємо, що ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти Росії, який став одним з найсильніших. Проте доходи Кремля від нафти навряд чисельно скоротяться.