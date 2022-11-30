Росія вигрібає все із радянських запасів: ЗСУ беруть трофейну техніку в ганебному стані

Російські трофеї дістаються нашим ЗСУ. Українські військові розповідають, що абсолютно уся техніка – у ганебному стані. Про це 24 каналу розповів журналіст "Донбас.Реалії" Ярослав Кречко.

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Одним з найпопулярніших прикладів "російського ленд-лізу" є танк Т-62. Кречко підкреслює, що стан цієї техніки залишає бажати кращого, зокрема, через неправильне обслуговування.

"Невеликий злам – вона не їде, її лишають. Це також говорить про професіоналізм армії. Вони не дбають про свою ж техніку, яка вочевидь потрібна їм для того, щоб воювати", – зауважує журналіст.

За словами Кречка, танки Т-62 в основному працювали як артилерія на відстань до 20 кілометрів. Річ у тім, що вони незахищені, тому їх можна використовувати хіба що із закритих позицій.

Українські військові кажуть, що такий танк більше для війни десь в Африці, де у противника немає протитанкової зброї. Наші хлопці в наступ на таких танках не йшли,

– наголосив Кречко.

Він додав, що на фронті також зустрічалися гармати Д-1. Це 152-мм гаубиця часів Другої світової війни.

"Російська армія вигрібає з радянських запасів абсолютно все, але не треба дуже радіти, тому що цієї техніки у них дуже багато. Яка не яка гармата чи старий танк – все одно їх потрібно знищувати, і кількість впливає на те, що відбувається на фронті", – резюмував Ярослав Кречко.

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