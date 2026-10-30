За гуманітарною місією в Олешках стоять політичні торги: попереджає експерт

Україна та Росія погодили гуманітарну місію з евакуації цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. Залучення Меланії Трамп стало лише зручною медійною ширмою для політичних торгів сторін, вказав Петро Олещук.

В ефірі 24 Каналу політолог обговорив приховані ризики запланованої операції з порятунку людей. За словами експерта, реальна роль колишньої першої леді США в цьому процесі мінімальна, проте її ім'я вигідне обом сторонам переговорів.

Політичні торги під виглядом гуманізму

Для Дональда Трампа це спосіб продемонструвати виборцям дипломатичні успіхи, а для Володимира Путіна – нагода створити короткочасну інформаційну компенсацію без укладання справжньої мирної угоди.

Меланія Трамп тут достатньо зручна фігура для американців і для росіян, щоб перевести розмову з суто політичних торгів у більш гуманітарне русло,

– зазначив Петро Олещук.

Він також підкреслив, що Росія регулярно використовує мирне населення як заручників задля тиску та виторговування поступок. Крім того, окупаційні підрозділи можуть спробувати використати паузу в бойових діях для покращення власного тактичного становища на передовій.

Чи могла Україна відмовитися від цієї операції? Очевидно, що ні. Ми не можемо залишити людей напризволяще, тому доводиться хапатися за будь-яку можливість для їхнього порятунку, навіть граючи за чужими правилами,

– наголосив політолог.

Петро Олещук про гуманітарну місію в Олешках та роль Меланії Трамп: відео

Хто формуватиме інформаційне поле

Водночас експерт застеріг, що на тимчасово окупованій території картинку створюватимуть російські пропагандисти та союзні їм ресурси, зокрема американський мовник NewsMax. Донести міжнародній спільноті об'єктивну правду про реальний стан речей Україна зможе лише тоді, коли евакуйовані жителі дістануться підконтрольної території.

Раніше Україна та Росія погодили режим тиші в Олешках для доставки гуманітарного вантажу та підготовки виїзду цивільних.