Росія використовує вдвічі більше снарядів КНДР, ніж власних, – Bloomberg

Останнім часом російські загарбники стали частіше застосовувати на полі бою снаряди північнокорейського виробництва, аніж власного.

Про це пише Bloomberg з посиланням на документи розвідки Південної Кореї, де наведено дані української розвідки щодо використання агресором артилерійських снарядів.

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Ворог використовує більше снарядів КНДР, ніж російських

Так, згідно з наведеними даними, тільки 30% снарядів, нещодавно випущених окупаційними військами, були російського виробництва.

З решти 60% (артилерійських снарядів – 24 Канал) походили з Північної Кореї, а 10% – з Ірану,

– йдеться в документах.

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Зверніть увагу! На початку 2024 року представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що найбільш активні постачання боєприпасів з Північної Кореї до Росії здійснювалися впродовж вересня, жовтня й листопада 2023 року. За оцінками розвідки, йшлося приблизно про мільйон артилерійських боєприпасів 122 і 152 міліметрів. Тоді це допомогло Росії покрити дефіцит озброєння, який вона не може вирішити власним виробництвом.