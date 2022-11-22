Склади можуть бути вже порожні: Росія використовує боєприпаси 2022 року випуску

Російські загарбники вже використовують у війні проти України снаряд 2022 року випуску. Ймовірно, це свідчить про те, що склади окупантів можуть бути порожні.

Українські захисники натрапили на покинуті позиції російської армії під Херсоном. Втікаючи, окупанти залишили доволі велику кількість своїх артилерійських снарядів. Цікаво, що деякі з них могли бути виготовлені цьогоріч.

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В окупантів, ймовірно, дефіцит боєприпасів

У мережі показали фото артилерійського снаряда калібром 152 міліметри та гільзу з вишибним зарядом. Внизу маркування – "8 – 22 – 3П". Відповідний напис розшифровують як номер партії, рік збирання та номер бази. Схоже, цей снаряд виготовили у 2022 році.

У виданні наголошують, що зазвичай спочатку використовують найстаріші боєприпаси. Натомість нові застосовують, якщо склад вже спустошений, або ж логіка постачання боєкомплекту настільки порушена, що передають все наявне, незважаючи на строки експлуатації.

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Окупанти використовують боєприпаси 2022 року випуску / Фото з Defense Express

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