Хотіли штурмувати Одесу: у ЗСУ розповіли про "лиху долю" десантних кораблів Росії

Росія на початку повномасштабного вторгнення хотіла висадити свій десант в Одесі. Та планам ворога не дано було здійснитися і тепер кораблі росіян слугують для геть інших цілей.

Зараз росіяни використовують десантні кораблі як пороми в Азовському морі. Про це в ефірі телемарафону розповів Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, пише 24 Канал.

Дивіться також Росія посилила охорону Чорноморського флоту: як дельфіни прикривають кораблі окупантів

Окупанти використовують Великі десантні кораблі як пороми

"Цікаво спостерігати, як в Азовському морі російські окупанти використовують Великі десантні кораблі, якими вони намагалися штурмувати свого часу Одесу", – сказав Плетенчук і додав, що мовиться про 500 днів тому.

Як каже речник ВМС ЗСУ, зараз ці кораблі росіяни використовують як пороми, щоб перевозити цивільний транспорт, у тому числі легкові автомобілі. Він повідомив, що рішення було ухвалено з дозволу міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.

Ось така ситуація з кримською логістикою,

– сказав Дмитро Плетенчук.

Скільки ракетоносіїв у Чорному морі

За даними Військово-морських сил ЗСУ, станом на 8 ранку 9 липня у Чорному морі перебуває 5 кораблів ворога, але жодного носія "Калібрів".

Дмитро Плетенчук повідомив, що всі 6 російських ракетоносіїв перебувають у бойовій готовності у місцях базування, однак не виходили в море.

За його словами, ще три російські кораблі охороняють Керченську протоку. В Азовському морі перебуває один ворожий "Калібр", однак він теж не є носієм ракет типу "Калібр".

Коли Росія атакувала з Чорного моря

Російські терористи регулярно атакують Україну з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Попередня така атака відбулася 6 липня.

Вночі окупанти випустили по Україні 11 ракет, з яких вдалося збити 7. Одна з ракет влучили в приватний будинок у Черкаській області. Решта потрапили в будинок у Львові.

Жертвами атаки росіян на Львів стали відразу десятеро людей, з яких 8 жінок та два чоловіки. У Повітряних Силах зазначили, що Україні потрібні сучасні винищувачі, щоб ефективно збивати ракети ворога.

У Генштабі ЗСУ нещодавно інформували, що росіяни можуть виготовлювати до 30 "Калібрів" щомісяця.