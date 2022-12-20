Росіяни почали використовувати для атак по Україні ще один тип іранських дронів

Війська Росії почали використовувати для атак по Україні менші дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час брифінгу.

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Ми бачимо застосування БПЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 – це менша версія у них. Вони маркують як Герань-2, а це Герань-1 – менший дрон. Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва,

– пояснив Юрій Ігнат.

Ігнат також зазначив, що ворог випускає дрони невеликими групами за різними напрямами, і застосовує "шахіди" переважно у нічний час, тому що вночі "немає візуальної прив'язки до цілей".

У Повітряних силах ЗСУ додали, що середня швидкість дрона 150 кілометрів за годину.

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Іран довго заперечував, але зрештою визнав, що постачав Москві безпілотники, але сказав, що вони були надіслані до того, як Росія напала на Україну в лютому.

Втім, знову ж таки замовчують правду, адже нове постачання "шахідів" відбулось цього місяця, після вимог світових лідерів припинити будь-яку допомогу Росії.

17 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Росія отримала нову партію дронів від Ірану.

За словами президента Володимира Зеленського, Москва замовила загалом 2400 дронів у Тегерана.

Нові атаки росіян південних та центральних регіонів здійснено саме безпілотниками з нової партії.

За даними Повітряних сил, загалом за листопад і грудень противник застосував 127 "шахідів" та 300 крилатих ракет.