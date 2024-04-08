Найбільша проблема росіян – логістика: Світан пояснив, як їй ефективно зашкодити

Україна продовжує завдавати ударів по тилу ворога. Зокрема стало відомо, що на лівобережжі вдалося поцілити в заправну станцію. Так відбувається знищення стратегічних запасів противника.

Росія використовує АЗС і підприємства такого типу для військових цілей. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що ворог намагається максимально використати інфраструктуру, яку не знищила Україна.

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Як можна вплинути на логістику росіян

Окупанти привозять паливо на заправні станції, потім його розподіляють по бойових машинах. Так намагаються використати всю інфраструктуру, яку залишила Україна.

Тут варто згадати про залізничні, автомобільні дороги, мости – вся ця інфраструктура залишилася ворогу. Залізничні шляхи з Росією та Білоруссю мають бути розібрані, бо по ній може рухатися противник,

– зауважив Роман Світан.

Також важливий акцент треба робити на фортифікації. До того ж окупанти практично безперешкодно пересуваються на Донеччині, адже є дуже багато залізничних переходів з Росією. Все це треба ліквідувати.

"Найбільше проблема російської армії – це логістика. Чим далі їм треба пересуватися, тим гірша у них логістика. В основному росіяни здійснюють всі переміщення залізницею. Один залізничний склад може тягнути 3 тисячі тонн вантажу – це приблизно 50 – 60 вагонів", – розповів полковник ЗСУ в запасі.

Він додав, що зараз для знешкодження цього доводиться витрачати системи HIMARS, хоча раніше це можна було зробити значно простіше, наприклад, використавши гранату, а не такі дорогі засоби.

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