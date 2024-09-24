Росія використовує китайські супутники та фотографує деталі на ядерних об'єктах, – Зеленський

Зеленський звинуватив Росію у використанні китайських супутників для фотографування українських АЕС, ймовірно, для підготовки до можливих ударів по них.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ABC New.

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Зеленський розповів про використання Росією китайських супутників

За останніми даними, Росія використовувала китайські супутники та фотографувала деталі об'єктів на ядерних об'єктах... І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза завдання ударів по ядерних об'єктах,

– сказав Зеленський в інтерв'ю ABC News.

Водночас президент України не вказав, чи були китайські супутники, які використовувала Росія, комерційними, чи їх контролює китайський уряд. Лідер держави додав, що цього тижні поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

В ABC News також повідомили, що у понеділок посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на прохання прокоментувати ситуацію.