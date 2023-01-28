Росія використовує "гумову армію танків" в Україні: військові пояснили мету окупантів

Нещодавно Генештаб ЗСУ опублікував фото надувних танків, які окупанти розмістили на своїх позиціях на Запорізькому напрямку. Військові зазначили, що "гумові сили Росії" здуваються, не виконавши своєї основної місії.

Такі дії загарбників в етері телемарафону прокоментував начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін. За його словами, використання надувних танків є частиною російської бойової тактики.

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Для чого росіянам гумові танки на фронті

Полковник пояснив, що "друга армія світу" встановлює на своїх позиціях гумові танки, аби Збройні сили України завдавали ударів по хибних позиціях, а не по справжніх бойових машинах.

Таким чином вони намагаються створити певні хибні цілі для того, щоб замість ураження справжніх бойових позицій, ми наносили удари по хибних позиціях,

– каже Єрін.

Він також додав, що вартість одного танку та одного макета неспівставні. Використання гумових танків, за словами військового, є одним зі способів введення оману, створення ілюзії посилення якогось окремого напрямку.

Однак, Єрін запевняє, що всі ці моменти відстежувалися й українські військові були готові, що будуть саме такі дії з боку росіян.

Ворог щодня втрачає техніку та особовий склад

Станом на 28 січня окупанти вже втратили 125 510 своїх солдатів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 800 загарбників. Вони успішно поповнили статистику втрат ворога, яка росте з кожним днем.

Втрати ворога у техніці: