Росіяни намагаються прорватися в тил українських позицій на Півдні нашої країни. Вони прагнуть закріпитися у забудовах, шукають підвали, багатоквартирні будинки.

Про це 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, додавши, що подібні операції ворог проводить не тільки на Херсонщині. Їх уже фіксували в інших областях, зокрема в Донецькій.

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Росіяни використовують нову тактику

"Ворожі ДРГ намагаються зайти в тил до ЗСУ. Це одна з нових тактик росіян. Якщо потрібно захопити населений пункт, то вони не штурмують його в лоб, а застосовують тактику, коли туди прориваються диверсійно-розвідувальні групи", – підкреслив Владислав Волошин.

Ці групи прагнуть закріпитися в забудовах, багатоквартирних будинках і взяти їх під контроль. Далі у планах заволодіти логістичними шляхами, які ведуть до нашого переднього краю і вже тоді взяти під контроль цей населений пункт.

Подібну операцію росіяни намагались здійснити в населеному пункті Степногірськ, коли диверсійні групи хотіли пройти в південний квартал міста. До цього, ми чули про диверсійні групи, які намагались зайти в Покровськ,

– додав Владислав Волошин.

Також у Новогродівці було повідомлення про те, що російські диверсанти переодягалися у цивільний одяг і зі зброєю намагались пройти в населений пункт і його захопити.

Тому цю тактику росіяни почали застосовувати по всій лінії бойового зіткнення, там, де їм необхідно захопити якісь позиції.

До слова, на Покровському напрямку побував Головнокомандувач ЗСУ Олександ Сирський. Він розповів, що росіяни вдаються до тактики "тотального просочування", тобто вони намагаються максимально наростити диверсійні групи у нашому тилу.