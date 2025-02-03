Росія створила штурмові загони з окупантів на милицях: розвідка Британії пояснила цей феномен

З початку повномасштабного вторгнення поранення на війні в Україні отримали близько 400 тисяч окупантів. Останнім часом можна було помітити, що Кремль почав залучати до штурмів поранених військових.

Раніше у ЦПД показали кадри, на яких окупанти використовують своїх солдатів на милицях для виявлення вогневих позицій Сил оборони. У британській розвідці пояснили, що "забули" поранені росіяни на передовій, передає 24 Канал.

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Чому Росія використовує солдатів на милицях

Так, міноборони Британії вказало, що російських військовослужбовців повертають до виконання бойових завдань в Україні з незагоєними ранами, часто на милицях.

Зокрема, відомо, що ворожа 20-та загальновійськова армія сфорувала цілі штурмові групи з поранених бійців.

У розвідці припускають, що солдатів повернули до бойових частин після того, як їх передчасно виписали з передових медичних пунктів, за вказівкою їх командування. У такий спосіб російські командири прагнуть зменшити навантаження на перевантажену військову медичну систему та підвищити здатність підрозділу відстежувати та використовувати поранених військовослужбовців для виконання оперативних завдань.

Брак належної медичної допомоги в закладах, розташованих подалі від лінії фронту, зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного навантаження назад на військові частини,

– наголосили у звіті.

Невдоволення поверненням практики з використання поранених висловлювали і прокремлівські блогери.

В особливо кричущих випадках явних калік навіть можуть відправити на штурм, але частіше їх відправляють на укріплення щойно відвойованих позицій,

– написав один із них.

До слова, щоб залучити новобранців, Кремль підвищує бонуси та пільги для новачків, а деякі російські регіони мають грошові стимули майже на рівні з американськими військовими.