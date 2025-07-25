Роблять "Шахеди", щоб вбивати українців: на заводі в Єлабузі працюють 15-річні
- Росія розширює завод дронів в Єлабузі, залучаючи 15-річних підлітків до складання безпілотників та будівельних робіт.
Організація "Російські студентські загони" залучила 2500 студентів для будівництва житлового комплексу біля заводу.
Росія стрімко розширює виробництво дронів біля Єлабуги. Щоб заповнити дефіцит працівників вона залучає некваліфікованих працівників – підлітків із Алабузького політехнічного коледжу, технічної школи, створеної на території заводу у 2021 році, а також молодих іноземних жінок, переважно з африканських країн, через онлайн-програму "Alabuga Start"
Як пише CNN, 20 липня на телеканалі міноборони Росії вийшов документальний фільм, у якому окупанти вперше показали свій завод у спеціальній економічній зоні Алабуга, розташованій біля міста Єлабуга. Також стрічка не приховує того факту, що на підприємстві працюють вчорашні школярі, передає 24 Канал.
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Як Росія залучає до виробництва "Шахедів" підлітків?
Ведучий відверто говорить про "хлопців і дівчат", які працюють на заводі, зауважуючи, що "їх запрошують сюди одразу після 9-ого класу, а після коледжу вони приходять на завод".
Зауважимо, що у Росії діти зазвичай закінчують 9-ий клас у 15 років.
Зверніть увагу! Тимур Шагівалієв – генеральний директор спеціальної економічної зони (СЕЗ) "Алабуга" в Татарстані. У 2024 році він потрапив під санкції з боку Міністерства фінансів США через свою причетність до "експлуатації неповнолітніх студентів для складання безпілотників".
Тепер є докази, що "Алабуга" залучає цих і, можливо, інших студентів не лише до складання дронів, а й до будівельних робіт. 4 липня на об'єкті офіційно відкрився літній табір "Алабуга Білд", про що свідчать пости на сторінці в ВКонтакті.
На супутникових знімках від 9 червня наметів немає, а станом на 12 липня їх вже понад 100 – таких, як і на фото "Алабуга Білд" у ВК. Вони розташовані поруч зі складами, пов'язаними з виробництвом дронів.
Відео з дрона, що було включене до внутрішньої презентації СЕЗ Алабуга і геолокалізоване CNN, показує, що будівництво гуртожитків йде повним ходом.
Табір організовано "Російськими студентськими загонами", які заявляють, що є найбільшою молодіжною організацією країни. Вони залучили близько 2500 студентів для будівництва житлового комплексу "Середземноморський парк" в Алабузі, де розташований завод.