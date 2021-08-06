Росія використовує "Північний потік-2" для політичного шантажу України, – МЗС Польщі

Москва демонструє, що використовує "Північний потік-2" для політичного шантажу. Він спрямований проти Центральної Європи та України, зокрема.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау в інтерв'ю.

Варто прочитати Допомога Україні – в національних інтересах Польщі, – віцеголова Сейму

Це інструмент російської диверсії, – Рау

Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" – це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО,

– сказав Рау.

У Польщі розкритикували угоду між США та Німеччиною

Раніше у Польщі уже розкритикували угоду щодо російського проєкту, підписану США та Німеччиною. Прессекретар польського президента Блажей Спихальський зауважив, що це – порушення європейської солідарності у сфері енергетичної політики.



У Варшаві не сумніваються, що запуск трубопроводу матиме величезний вплив на європейський газовий ринок.

Дивіться сюжет 24 каналу:



Коротко про останні події навколо скандального трубопроводу