Фахівці надали Раді безпеки ООН незаперечні докази використання Росією ракет із КНДР, – AP

Голова дослідницької організації, яка відстежує зброю, що використовується в атаках проти України з 2018 року, заявив у п'ятницю Раді Безпеки ООН про наявність незаперечних доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет поставили з Північної Кореї.

Про це пишуть в AP.

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Докази використання Росією ракет із Північної Кореї

Під час засідання Ради безпеки Сполучені Штати та їхні західні союзники заявили, що Росія та КНДР порушили ембарго ООН на експорт зброї з Північної Кореї.

Виконавчий директор Conflict Armament Research Джона Лефф надав раді докладний аналіз залишків ракети, яка вдарила по Харкову 2 січня.

Він зазначив, що організація задокументувала двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, вироблених 26 компаніями з восьми країн, і визначила, що це була ракета або КН-23 або КН-24, виготовлена у 2023 році в КНДР.

Організація дійшла такого висновку, ґрунтуючись на унікальних характеристиках ракети – її діаметрі, різних лопатевих приводах, що управляють тягою і траєкторією ракети, візерунком навколо запальника, наявності корейських ієрогліфів на деяких компонентах ракети, а також інших знаках і компонентах, що відносяться до більш раннього періоду до 2023 року,

– сказав фахівець.

Експерт зазначив, що після початкової документації їхні команди перевірили ще три ідентичні ракети КНДР, які вразили Київ та Запоріжжя на початку цього року.

Вони також помітили додаткові звичайні озброєння, у тому числі артилерійський снаряд виробництва 1977 року, який був захоплений на лінії фронту і раніше не спостерігався на полі бою в Україні.

Рада обговорила незаконне постачання зброї з Північної Кореї на запит Франції, Японії, Південної Кореї, Великобританії та США.

Ізумі Накаміцу, голова ООН з питань роззброєння, повідомив Раді в п'ятницю, що до закінчення терміну її мандату група експертів розглядала звіт України про уламки ракет, які вона виявила "після інформації про балістичні ракети малої дальності, вироблені в КНДР і використовувані російськими збройними силами в Україні" .

У виданні додали, що хоча мандат експертів, продовжений з 2009 року, зусиллями Росії було припинено, Наміцу сказав, що комітет Ради Безпеки, відповідальний за моніторинг реалізації санкцій проти КНДР, "продовжує свою роботу і контролюватиме дотримання санкційного режиму".

Представник США сказав, що незалежні висновки дослідницької організації Леффа підтверджують звіти із відкритих джерел. За його словами, окрім десятків ракет, переданих Росії Північною Кореєю, вона також незаконно переправила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами.