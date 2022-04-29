На території Придністров'я розміщений один з найбільших складів з боєприпасами в селі Ковбасна. Це лише за 2 кілометри від кордону з Україною. Правда ці боєприпаси ще радянських часів.

Варте уваги Подоляк пояснив, чим Придністров'ю загрожує втягування у війну проти України

Ці боєприпаси використовуються під час навчань російської армії на території Придністров'я. Але не лише.

"Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди", – розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Придністров'я як плацдарм для нападу на Україну. І Молдову

Українська розвідка не відкидає того факту, що Росія може використати Придністров'я як додатковий плацдарм для нападу. При цьому мова йде не лише про Україну, з якою Росія розпочала війну. Але й про Молдову, яка все більше віддаляється від Росії в бік Європи.

Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Росії. Здійснені на території Придністров'я терористичні акти були спрямовані на примушення керівництва Придністров'я погодитись на розширення присутності російських військ,

– зазначив Вадим Скібіцький.

Також ці вибухи та провокації – сигнал для керівництва Молдови. В такий спосіб Росія тисне на місцеву владу, щоб та відмовилася від проєвропейської політики.

"Стосовно самих терактів – це характерний почерк ФСБ. За нашими даними все, що зараз відбувається на території Придністров’я, перебуває під контролем ФСБ", – заявив Вадим Скібіцький.

"Теракти" у Придністров'ї: головне

25 квітня у Тирасполі пролунали вибухи біля будівлі так званого "міністерства держбезпеки". Наступного дня було знищено антени, які транслювали російські частоти.

У Придністров'ї поспішили у всьому звинуватити Україну.

При цьому що на цій території розміщена російська армія, яка є нібито як "миротворча". Після "терактів", її перевели у повну бойову готовність.

Російська армія там вже 30 років. Саме у 1992 році в цьому регіоні відбулася війна, і лише втручання російської армії призвело до квазіутворення під назвою "Придністровська Молдавська республіка".