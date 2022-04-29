На территории Приднестровья расположен один из самых больших складов с боеприпасами в селе Колбасная. Это всего в 2 километрах от границы с Украиной. Правда, эти боеприпасы еще советских времен.

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Эти боеприпасы используются при учениях русской армии на территории Приднестровья. Но не только.

"Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды", – рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Приднестровье как плацдарм для нападения на Украину и Молдову

Украинская разведка не исключает того факта, что Россия может использовать Приднестровье как дополнительный плацдарм для нападения. При этом речь идет не только об Украине, с которой Россия начала войну. Но и о Молдове, которая все больше отдаляется от России в сторону Европы.

Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы России. Совершенные на территории Приднестровья террористические акты были направлены на принуждение руководства Приднестровья согласиться на расширение присутствия российских войск,

– отметил Вадим Скибицкий.

Эти взрывы и провокации – сигнал для руководства Молдовы. Таким образом Россия давит на местные власти, чтобы та отказалась от проевропейской политики.

"Что касается самих терактов – это характерный почерк ФСБ. По нашим данным все, что сейчас происходит на территории Приднестровья, находится под контролем ФСБ", – заявил Вадим Скибицкий.

"Теракты" в Приднестровье: главное

25 апреля в Тирасполе раздались взрывы у здания так называемого "министерства госбезопасности". На следующий день были уничтожены антенны, транслировавшие российские частоты.

В Приднестровье поспешили во всем обвинить Украину.

При этом что на этой территории расположена российская армия, которая якобы "миротворческая". После "терактов" ее перевели в полную боевую готовность.

Российская армия там уже 30 лет. Именно в 1992 году в этом регионе произошла война, и только вмешательство русской армии привело к квазиобразованию под названием "Приднестровская Молдавская республика".