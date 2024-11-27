Причетні до атак: ЗМІ встановили льотчиків, які в Росії керують українськими бомбардувальниками

Ще 25 років тому Україна передала Росії ракети та стратегічні бомбардувальники, в обмін на це Москва скасувала частину боргу за газ. Наразі ж окупаційна армія обстрілює ним українські міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Схеми", проєкт "Радіо Свобода". Журналістам вдалося розпізнати пілотів тих бомбардувальників, які чверть століття тому Україна передала Росії.

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Хто атакує міста українськими бомбардувальниками

Одним з пілотів вищезгаданих бомбардувальників є Олексій Печкарьов, раніше він був ідентифікований як командир літака Ту-95МС "Ізборськ". Росіянин є керівником відділення бойової підготовки 22-ї авіадивізії. "Ізборськ" це колишній український літак, раніше мав бортовий номер "8", проте після передачі його перейменували.

Прізвище Печкарьова на основі даних від української розвідки згадували у медіа і після ракетного удару по житловому комплексу "Тірас" в Одесі у 2022 році. Тоді загинули вісім мешканців житлового комплексу, серед яких вагітна жінка та тримісячна дитина.

Також вдалося ідентифікувати український бомбардувальник, який до передачі мав бортовий номер "10". В Росії він отримав назву "Микола Кузнецов". На тлі цього літака роздавав інтерв'ю командувач дальньої авіації Росії Сергій Кобилаш, якому у 2024 році Україна заочно повідомила про підозру за командування ударом по "Охматдиту".

Крім того, росіяни використовують український бомбардувальник Ту-160, бортовий номер "11". В Росії його перейменували на "Василь Сенько". Одним із його пілотів є російський командир Олег Скитський, який, ймовірно, керував атакою бомбардувальників на Київ 28 квітня 2022 року.

Ще один колишній український Ту-160 з номером "15" в Росії став "Володимир Судець". Український бомбардувальник з номером "18" у Росії став літаком "Андрій Туполев". Український борт з номером "22" назвали в Росії "Ігор Сікорський". Бомбардувальник під номером "16" став у Росії літаком "Олексій Плохов", а номер "12" – "Олександр Новиков".

Шість колишніх українських Ту-160 зараз перебувають у бойовому складі російської армії. Ще три передані Росії в 1999-му році українські літаки – це Ту-95МС – "Красноярськ", "Севастополь" та уже згаданий "Ізборськ". Членами екіпажу першого були Борис Застрожников та Євгеній Вецель. У складі екіпажу бомбардувальника "Севастополь" був Микола Єсауленко.