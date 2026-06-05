Накривають величезну площу: військовий експерт розповів про загрозу касетних боєприпасів

Росіяни почали застосовувати для атак по Україні ракети "Іскандер-М" із касетною бойову частину, яка детонує не одразу, а приблизно через 20 – 30 хвилин. Це робить атаки Росії ще небезпечнішими. Окупанти можуть застосовувати касетні боєприпаси не лише для ураження цілей, а й для завдання повторних ударів по рятувальниках та цивільних, які прибувають на місце атаки.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що принцип дії таких засобів ураження суттєво відрізняється від звичайних фугасних боєголовок. Ці боєприпаси здатні накривати значно більшу площу.

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У чому небезпека касетних боєприпасів?

За словами Павла Нарожного, звичайний фугасний боєприпас спричиняє один потужний вибух, який може зруйнувати будівлю або завдати серйозних пошкоджень інфраструктурі.

Натомість касетна бойова частина в повітрі розкривається на визначеній висоті та розсіює велику кількість суббоєприпасів. Вони можуть вибухати як одразу після контакту із землею, так і через певний проміжок часу після приземлення.

Важливо! МЗС України заявило про систематичне використання Росією касетних боєприпасів під час війни. За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення зафіксували щонайменше 5974 випадки їх застосування. У Києві наголошують, що такі атаки призводять до численних жертв серед цивільних та є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Військовий експерт пояснив, що особлива небезпека таких ударів полягає в загрозі для людей, які прибувають на місце влучання після першої атаки.

Уявімо ракетний удар. Знищена якась будівля. Під будівлею є люди, можливо, якась техніка, можливо, пожежа. Туди йдуть цивільні чи рятувальники для того, щоб допомогти тим, хто був уражений під час цього удару. Через деякий час вони запускають другу ракету – касетну, яка вже б'є по рятувальниках і цивільних людях,

– сказав він.

Нарожний зауважив, що площа ураження залежить від типу боєприпасу та кількості ракет. Для прикладу, типовий касетний боєприпас для РСЗВ "Ураган" під час залпу з 16 ракет може накривати до 40 гектарів території.

Чи нова це для ворога тактика?

Військовий експерт наголосив, що застосування касетних боєприпасів із затримкою підриву не є новою тактикою російських військ. Окупанти вже неодноразово використовували різні типи такої зброї.

Вони (росіяни – 24 Канал) використовували їх з КАБами, самі публікували відео використання таких авіаційних касетних боєприпасів, які заборонені міжнародними нормами,

– зауважив він.

Крім того, Нарожний підкреслив, що українські служби реагування добре обізнані з такими ризиками та мають відповідні інструкції для роботи після подібних атак.

Після удару касетним боєприпасом на місці залишаються характерні суббоєприпаси, які доволі легко розпізнати. За його словами, вони приблизно розміром із банку згущеного молока та мають характерний зовнішній вигляд.

Якщо рятувальники виявляють хоча б один такий боєприпас, роботи без попереднього розмінування на цій ділянці вже не проводитимуться.

Останні атаки Росії по Україні

Харків залишається однією з головних цілей російських повітряних атак. Ворог постійно змінює тактику застосування дронів і ракет, намагаючись обходити українську протиповітряну оборону. Через це характер обстрілів міста може надалі змінюватися та ставати ще складнішими для протидії.

У Чернігові 5 травня зафіксували влучання ворожого безпілотника по одному з підприємств. Унаслідок атаки виникла пожежа, на місці працювали екстрені служби. Також пошкоджень зазнали житлові будинки поблизу місця удару.

Російські війська вночі 5 червня атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок цього пошкоджень зазнав об'єкт критичної інфраструктури, а також житловий будинок. Через влучання виникли пожежі, які ліквідували рятувальники, на щастя, постраждалих немає.